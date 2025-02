"Col presidente Acquaroli per arginare il calo prezzo della barbabietola"

Si è chiuso qualche giorno fa il tavolo tematico sulla barbabietola da zucchero voluto da Coldiretti Marche con il presidente della regione Francesco Acquaroli, in vista di un probabile e quasi certo calo del prezzo dello zucchero italiano per l’anno 2024, che rischiava di vanificare la grande crescita del settore saccarifero registrata in questi anni nelle Marche grazie alla pesante azione della Coldiretti stessa. Dai circa 300 ettari del 2020 si è infatti passati a circa 2700 ettari coltivati a barbabietola dello scorso anno. Un risultato straordinario che ha ridato forti linee di speranza e di reddito agli agricoltori marchigiani, da sempre esperti e molto preparati per tutto ciò che riguarda questa coltivazione.

Nel corso dell’incontro si sono tracciate le linee anche per il futuro di questa coltura, parlando sia della possibilità dell’agricoltura integrata a sostegno della coltura stessa, sia dell’utilizzo dell’Interporto per il trasporto del prodotto in Emilia Romagna. "Come Coldiretti ci siamo immediatamente impegnati come unica associazione di categoria nel voler rilanciare questa importante coltura sul territorio marchigiano - afferma la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni – Inizialmente aveva fatto introdurre due anni di contributi per il trasporto del prodotto e poi, una volta ampliata la base sociale produttrice di barbabietola, abbiamo puntato a politiche che potessero rimettere in campo questa importante coltivazione marchigiana".

Si prevede un 2025 difficile anche a causa dell’incombente mercato estero e delle importazioni. "Dobbiamo assolutamente garantire la prosecuzione dei lavori - aggiunge il direttore regionale di Coldiretti, Alberto Frau - affinché le superfici coltivate tornino ad essere veramente importanti e possano garantire un reddito di tutto rilievo per i nostri agricoltori. In questi tempi è necessario prevenire e programmare onde evitare poi lamentele ex post senza che si sia fatto nulla per garantire un reddito importante agli agricoltori". Acquaroli che si è subito dimostrato attentissimo al problema e si è detto disposto a reperire risorse regionali per poter traghettare le aziende del comparto bieticolo attraverso questo anno particolare in vista di uno sviluppo che possa guardare in grande.