Colavitto: "Le vacanze?. Ho sempre dato dieci giorni liberi"

Deluso per il risultato, ma non per la prestazione: Gianluca Colavitto si presenta in sala stampa con il solito aplomb che lo contraddistingue. Non fa drammi per la sconfitta, anche se il momento è molto delicato: "E’ normale che la classifica non mi piaccia, ma devo dire che la squadra ha preso visione di cosa vuol dire giocare il girone di ritorno in queste condizioni: ci stiamo rendendo conto che è un campionato che va giocato in maniera importante, visto che prima sono stati buttati via tanti punti. I ragazzi hanno lottato, la squadra non mi è dispiaciuta: l’autogol era evitabile, non era semplice ribaltarla contro una formazione come l’Entella. I ragazzi si sono impegnati, non ce l’abbiamo fatta e ora bisogna cercare in tutti i modi che gli episodi ti girino a favore. Abbiamo fatto pochi punti, la squadra oggi ha lottato, ma sono gare che possono essere decise da episodi. Alla fine è una sconfitta pesante e che è stata decisa da un autogol, ci dispiace averla subita davanti al nostro pubblico: mi auguro che con il lavoro e con qualche accorgimento riusciremo a tornare alla vittoria. Servono i punti, ci dobbiamo calare in questa realtà: dovremo essere tutti uniti verso la salvezza. La squadra, ripeto, non mi è dispiaciuta, poi l’arbitro ci ha anche messo il suo". Un commento poi sui nuovi arrivati, scesi tutti in campo: "Non avevo dubbi su di loro, ma avremmo voluto vincere".

Il tecnico torna poi sulla questione allenamenti, ripresi in leggero ritardo rispetto all’Entella: "Avevamo monitorato i ragazzi attraverso un’app. Ho sempre lasciato dieci giorni liberi ai ragazzi: posso fare riferimento ad episodi analoghi in passato. La differenza la fa la testa, non gli allenamenti. Col senno di poi magari avrebbe fatto comodo tornare ad allenarsi subito, ma questo è l’ultimo problema che mi sono posto".

Qualche giocatore potrà essere distratto dal mercato? "Non lo so, questo è un periodo strano per tutti, ma bisogna essere professionisti: ognuno deve pensare che è stipendiato, con una società alle spalle e deve rispettare tutto quello che c’è dietro".

Gianmarco Minossi