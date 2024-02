Colavitto: ora dobbiamo fare punti: "Partita tosta, ma sono fiducioso"

"Affrontiamo una delle squadre più forti, che sta avendo numeri importanti". Mister Gianluca Colavitto presenta così la sfida di oggi contro la Carrarese. Mister, che partita si aspetta? "Sarà una partita tosta come tutte le altre, con qualche difficoltà ancora maggiore. Ci arriviamo in maniera positiva, con sempre più situazioni consolidate. Sono fiducioso, perché sto vedendo i ragazzi applicarsi, fermo restando che ogni partita è una storia a sé".

Vista l’avversario, firmerebbe per un pareggio?

"No, non è questa la mentalità di chi vuole raggiungere obiettivi importanti: si cerca sempre di ottenere il massimo".

Che cosa vi ha lasciato in dote il derby con la Vis Pesaro?

"Ci sono sempre aspetti positivi e altri da rivedere. Ciò che non mi è piaciuto sono stati i due gol subiti. Dispiace, perché in campo c’eravamo e abbiamo fatto una prestazione di alto livello: non è mai scontato tornare a casa con un punto da un derby". Considerato che da ex conosce bene gli avversari, potremo vedere Energe dal primo minuto?

"Sì, Antonio è un ragazzo serio, con delle ottime qualità: questa squadra ha un livello cognitivo importante, mi ha dimostrato di recepire tante cose con moduli differenti. I giocatori sono pronti a fare tutto, non ho difficoltà sulla scelta dello schema".

Cosa si porta dietro dalle due giorni del corso di aggiornamento a Brighton?

"È sempre un’esperienza di vita, mi piace osservare ogni piccolo dettaglio che mi possa fare crescere. Vado a vedere molti allenamenti dei settori giovanili, mi piace cogliere ogni cosa che possa migliorarmi. È stata una esperienza importante e ringrazio la Federazione, perché a 52 anni ho trascorso due giorni molto formativi".

Anche De Zerbi ha avuto esperienze in serie C: cosa gli ha chiesto?

"Gli ho chiesto un paio di situazioni riguardo alla gestione degli allenamenti, cose che rimangono tra noi: volevo sapere come la pensasse".

A differenza dei mesi scorsi, c’è la percezione che i giocatori remino dalla stessa parte?

"Dopo la partita di Sassari, qualcosa sembrava essersi rotto: bisognava allineare un po’ tutto, così ci siamo confrontati, con il direttore e il club, cercando di porre rimedio. Con l’area tecnica abbiamo sempre condiviso gli acquisti, ma bisogna mettere in conto di sbagliare qualcosa. L’allenatore deve essere capace di far muovere la macchina in un determinato modo, ma anche di prendersi la responsabilità degli acquisti che ha avallato: poi è chiaro che quando le cose non funzionano, bisogna porre rimedio. I ragazzi devono capire che gli individualismi non esistono, esiste di mettersi in funzione del collettivo: chi giocherà domani (oggi, ndr) dovrà dare il massimo, capendo che le partite sono sempre di meno e che bisogna fare punti".

Gianmarco Minossi