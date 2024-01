Colavitto recrimina. Micciola: "Arriverà di sicuro una punta"

Questo il commento del tecnico Gianluca Colavitto: "Il Cesena l’ha stappata, era una partita in equilibrio: in campo siamo stati presenti, ma ho dei dubbi sul primo gol, in quanto Pellizzari mi ha detto che c’era un fallo su di lui. Avevamo bisogno di punti, ma purtroppo li ha presi il Cesena. Sugli episodi di campo dobbiamo rispondere in maniera molto seria: per quanto riguarda le decisioni arbitrali, lì non possiamo farci nulla". Colavitto si dice soddisfatto della prova dei suoi giocatori, ma non nasconde un pizzico di rammarico: "Non era semplice recuperare il risultato contro la capolista, se poi ci provi in inferiorità numerica, diventa più complicato. Mi rode aver preso il secondo gol, lo considero una punizione eccessiva. Abbiamo preparato la partita per vincerla: i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro in campo, ma l’episodio ci è andato contro". Una classifica che ora, in virtù della vittoria della Juvenrtus Next Gen e del pareggio della Vis Pesaro, si fa ancora più difficile. Le prossime tre sfide, contro bianconeri, biancorossi e Olbia, rappresenteranno uno spartiacque decisivo: "Ogni partita pesa, ho già detto che il girone di ritorno sarà ancora più difficile". Chiosa finale sullo stadio, quello che fino a poco tempo fa era un autentico fortino e che sembra invece ora diventato terra di conquista: "I numeri sono questi, mi piacerebbe recuperare in trasferta i punti persi in casa. Bisogna lavorare e fare leva sulle situazioni di ogni ragazzo". Ad intervenire in sala stampa è anche il ds Francesco Micciola, che si sofferma sul mercato: "Sto trattando due attaccanti, ma ne arriverà uno. Rolfini? potrebbe trattarsi di lui: il mercato sta finendo, dobbiamo avere un po’ di pazienza".

Gianmarco Minossi