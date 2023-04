Coldiretti Giovani, Davide Conti è il nuovo delegato

Si chiama Davide Conti, ha 26 anni ed è il nuovo delegato per la provincia di Ancona di Coldiretti Giovani Impresa. Davide, come deciso dall’assemblea dei soci, succede dunque a Simone Orciari alla guida del movimento giovanile di Coldiretti. Da Corinaldo, dove lavora Orciari, la presidenza rimane in Valmisa. Davide, infatti, ha avviato la sua azienda a Scapezzano di Senigallia nel 2017. Coltiva cereali, foraggio, colture da seme, ha un oliveto e di recente ha impiantato una vigna dalla quale produce Rosso Piceno doc. Al tempo stesso dà una mano ai genitori che, nei terreni attigui, producono olio.