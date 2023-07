Coldplay, stop ai bagarini Studio legale anconetano si rivolge alla polizia postale

Funziona così. Quando scatta la prevendita ufficiale di un grande evento i biglietti spariscono in un battito di ciglia. Cinque minuti dopo, gli stessi biglietti li ritrovi in vendita su circuiti paralleli. Una miriade di piccoli siti che fanno della compravendita di qualsiasi cosa il pane quotidiano. Il problema è il prezzo: magicamente il costo dei biglietti si moltiplica, a volte è quintuplicato. Un "bagarinaggio" illegale che si sarebbe verificato anche per il concerto dei Coldplay a Roma il 12-13-15 e 16 luglio del prossimo anno.

Alcuni acquirenti anconetani, beffati, si sono rivolti allo studio NMBBZ degli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Becci che ha proceduto a segnalare alla AGCOM e alla Polizia Postale quanto sta accadendo in questi giorni: "Si sta concretizzando – scrivono i legali anconetani – un fenomeno di speculazione vietato dalla legge e che, potrebbe persino configurare la sussistenza di fattispecie penalmente illecite. Più specificamente si assiste a una violazione delle norme sul secondary ticketing, con la vendita di biglietti, accaparrati e sottratti al mercato, con prezzi fino molto superiori rispetto al costo nominale". Il 27 luglio scorso alle 10 ha preso il via la prevendita sui circuiti on line Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster dei biglietti per le date dei concerti all’Olimpico. Prevendita curata dalla società internazionale Live Nation Entertainement, che ha anticipato la prevendita ufficiale con altre due offerte (vendite in Presale - con un numero limitato), riservate agli iscritti ai siti www.coldplay.com e www.livenation.it; rispettivamente dal giorno 24 luglio alle ore 9 e 26 luglio, entrambe dalle ore 9,00.

"In realtà la prevendita dei biglietti non sembra essersi svolta con modalità regolari, tali da impedire un fenomeno di ‘bagarinaggio’ tecnologico on line – spiegano i legali nella segnalazione al garante e alla polizia postale – in quanto gli stessi sono andati incredibilmente esauriti nel giro di pochi minuti. Salvo, poi, essere subito rimessi in vendita su canali non ufficiali con prezzi maggiorati anche di dieci volte. In particolare, sulle piattaforme Viagogo, Stubhub, Gigsberg, come facilmente verificabile da una ricerca in rete.

Si rammenta che il secondary ticketing, ovvero il mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, si configura quando si mettono in vendita a prezzi notevolmente maggiorati ingressi per ogni genere di eventi".