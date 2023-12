Colf per assistenza familiare che parli italiano e arabo

Una colf. Data scadenza: 090124. Codice offerta 5255171. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Jesi. Email: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegojesi@emarche.it. Telefono: 0733827801. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Famiglia domiciliata a Jesi ricerca ai sensi della procedura del dpcm "flussi in ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio nazionale" una colf badante per la mansione di assistente familiare generico non addetto all’assistenza. Requisiti: buona conoscenza lingua italiana e araba. Disponibilità: orario settimanale 30 ore (orario 8-13) , giorno di riposo sabato- domenica, contratto tempo determinato 24 mesi. Inviare curriculum vitae con cod.525517 1 al seguente recapito e mail: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it.