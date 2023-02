Colla nelle serrature delle porte e zerbini alzati, sarebbero questi i segnali che, probabili ladri, avrebbero lasciato in un condominio del lungomare Mameli, abitato per la gran parte nei mesi estivi. Sono meno di cinque le persone che risiedono stabilmente nell’immobile della frazione Cesano, gli stessi che si sono accorti e hanno segnalato all’Amministratore condominiale, ‘cose strane’ che da circa una settimana accadevano nello stabile: prima i cassonetti dell’immondizia, probabilmente passati al setaccio, probabilmente per vedere se gli appartamenti sono occupati anche nei mesi invernali, poi gli zerbini alzati, nonostante l’impresa di pulizia non fosse ancora passata e infine, in alcune serrature è stata posta della colla. Tutti segnali che farebbero pensare alla volontarietà di ripulire le abitazioni estive, proprio com’è avvenuto alcuni giorni fa sul lungomare di Marzocca, dove una residente ha notato un uomo che, con fare sospetto s’introduceva in una casa da dove ha cercato di portare via gli oggetti di valore. La frazione di Cesano, non è la prima volta che finisce nel mirino dei ladri nei mesi inverali, proprio per questo motivo, i residenti hanno più volte protestato per la diminuzione dell’illuminazione adottata per fare fronte ai rincari dovuti all’energia.