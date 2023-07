Collanine rubate inguaiarono la banda dello spray

Dal processo per la strage della Lanterna Azzurra a quello di tre collanine d’oro rubate in una discoteca di Fabriano. E’ di nuovo davanti ad un giudice Moez Akari, 26 anni, uno dei sei giovani della banda dello spray condannata definitivamente il 12 dicembre scorso per le vittime di Corinaldo, cinque minorenni e una mamma di 39 anni che morirono nella calca della discoteca la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018. Akari è accusato di tre furti con strappo avvenuti alla discoteca fabrianese "Aera" il 14 ottobre del 2018, due mesi prima dei morti per lo spray.

Quella sera il giovane venne fermato in auto, dai carabinieri del posto, e durante un controllo fu trovato con una delle tre collanine strappate nel locale perché le altre due caddero per terra dopo lo strappo e furono recuperate dai derubati. Una Akari l’aveva ancora in tasca. Nell’automobile con lui c’erano altri due della banda dello spray, identificata solo successivamente e proprio grazie a quel controllo dei militari di Fabriano, erano Riccardo Marchi, 25 anni, bolognese, e Andrea Cavallari, 24 anni.

Quell’accertamento, ripercorso poi a ritroso dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ancona, permise la svolta nelle indagini che portò dritta alla banda della Bassa Modenese. Intercettando i cellulari dei tre e controllando poi tabulati e messaggi intercorsi i militari arrivarono a stringere il cerchio sui prime sette accusati della strage (uno nel frattempo era morto in un incidente stradale). Nelle telefonate e nei vocali parlavano di Corinaldo, dell’uso dello spray ed erano pronti anche ad rientrare di nuovo in azione, incuranti delle morti già avvenute. Distraendo i giovani frequentavano le discoteche la banda strappava loro collanine d’oro.

Poteva essere una spinta come lo spray al peperoncino usato a Corinaldo. I tre furti di Fabriano sono rimasti in un procedimento a parte per Akari, difeso dall’avvocato Emanuela Bruno, che sta scontando una condanna definitiva per Corinaldo a 11 anni e 6 mesi per omicidio preterintenzionale plurimo, furto, rapina e lesioni. Ieri mattina, davanti alla giudice Tiziana Fancello, è stato sentito uno dei tre derubati a Fabriano. E’ un 30enne di Matelica che in aula ha detto di non essere in grado di riconoscere chi lo aveva derubato perché la collana, con un crocifisso, gli è stata strappata di spalle. L’udienza è stata poi rinviata all’11 dicembre per mancata traduzione in tribunale dell’imputato.

Marina Verdenelli