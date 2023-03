Collegio Pergolesi a rischio "Ora evitate la chiusura"

Spese del Covid non rimborsate e bollette alle stelle, a rischio chiusura lo storico collegio Pergolesi di Jesi. A renderlo noto la consigliera comunale di opposizione Chiara Cercaci (Fratelli d’Italia) che ha predisposto un’interrogazione che sarà discussa in aula giovedì. A mobilitarsi sono anche i familiari dei 17 ospiti che vivono oggi nella bella struttura immersa nel verde sul Colle San Marco. "La struttura del Collegio Pergolesi rappresenta da anni una residenza che accoglie anziani non totalmente autosufficienti e autonomi – spiega Chiara Cercaci -. Nei primi mesi dell’anno è stata inviata una petizione per raccomandata da parte del comitato dei familiari degli ospiti della struttura, indirizzata al sindaco di Jesi e all’assessore regionale alla Sanità per chiedere che si attivino affinché la struttura non venga chiusa, diversamente da come la direzione della casa di cura ha invece fatto intendere, causa le difficoltà del periodo Covid e dell’aumento dei costi energetici e della struttura stessa negli ultimi 2, 3 anni. Lo stesso comitato chiedeva, secondo quanto segnalato dalla direzione del Collegio Pergolesi, un ampliamento del numero dei posti letto convenzionati".

La consigliera di opposizione rimarca poi la necessità di avere strutture per anziani sul territorio e come "assistiamo sempre più alla necessità di offrire residenze e strutture ad hoc ai nostri anziani in difficoltà". Chiede poi al sindaco Lorenzo Fiordelmondo "se abbia ricevuto la petizione del comitato dei familiari della Residenza per anziani collegio Pergolesi, se ne sia seguito un incontro tra le parti e cosa ne sia scaturito", ma anche se sia "volontà dell’amministrazione comunale tutelare la casa di cura e come". Cercaci mira anche a capire se l’amministrazione abbia interessato l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini per capire gli intendimenti della Regione.

A spiegare lo stato dell’arte è l’assessore ai servizi sociali Samuele Animali: "E’ una questione che seguiamo da diverso tempo, conosco le problematiche della struttura, ho incontrato i rappresentanti dei familiari già prima dell’invio della petizione e il sindaco è in contatto con il gestore. Continueremo a fare il possibile, a fianco dei diretti interessati, per contribuire a scongiurare il rischio di chiusura. Serve però un ampliamento del numero dei posti convenzionati da parte della Regione. Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di carenze di organizzazione e programmazione in materia socio-sanitaria".

