Collettivo di artisti marchigiani: la prima uscita ad Amsterdam

È nato ad Amsterdam un nuovo collettivo di artisti marchigiani. Si è palesato al pubblico sabato, al Breed Art Studios di Luca Rezzolla, in occasione dell’inaugurazione della mostra "Art is not illusion" (L’arte non è un’illusione), presentata dalla Galleria Art & Design di James Castelli.

Il collettivo si è formato grazie all’amicizia condivisa tra l’artista anconetano Gabriele Cesaretti, scomparso di recente, e gli artisti visivi conterranei Kane Caddoo, Marco Montenovi, Alessandro Guerrieri, Irene Micucci, Ambra Lorito (senigalliese) e il sound designer Alessandro Larice. Nell’esposizione, che si interroga sul concetto di tecnologia, come arte, abilità, discorso e spiegazione, dalla sua accezione più antica ai risvolti del contemporaneo, si possono ammirare quattro delle ultime opere di Cesaretti, dove le forme emergono da crepe di colore. In mostra anche "Siete", lavoro condiviso con Alessandro Guerrieri al montaggio e Alessandro Larice al suono.

Caddoo intreccia colori stratificati, utilizzando diverse tecniche pittoriche, dall’acrilico alla plastilina, e nel video "Picsart" sfuma immagini di spiagge anconetane in paesaggi digitali. Attraverso visioni post-apocalittiche Montenovi indaga le inquietudini del presente che si rispecchiano in interrogativi sul futuro: partendo dalle forme classiche del tempio greco, il timpano e il colonnato, ritrovati in una fabbrica abbandonata si arriva a una loop temporale di un’attesa di se stessi, dove la lunga prospettiva, metafora della vita, si intreccia con il tempo infinito del video dal titolo "Temporale".

Lorito, con le sue sculture sonore, parte dalla materia, la terra, e arriva al mondo immateriale, il suono, attraverso il contatto e l’azione: una sorta di test in cui i partecipanti sono invitati a toccare i chiodi, facendo emergere la scindibile connessione tra visibile e invisibile. Micucci con il suo lavoro 2024 riflette sulle implicazioni della tecnologia, in particolare sui limiti e la pericolosità che alcuni device possono assumere anche a nostra insaputa, perché la dimensione privata diviene di dominio pubblico, come in un bagno con pareti di cristallo. Per l’artista Gabriele Cesaretti, nume tutelare del collettivo, morto a luglio a trentasette anni, la pittura era "una ricerca scientifico-umanistica" che faceva da quando era bambino. La mostra è visitabile fino al 2 marzo (info: www.breedartstudios.net).

Valerio Cuiccaroni