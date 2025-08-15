Collettivo Fabbri: "Il Comune ci sfratta"

"Ci vogliono sfrattare: chiediamo a tutti di presentarsi martedì prossimo alle 10 al Comune per sostenere noi del collettivo del Fabbri nel confronto con la sindaca". E’ l’appello del collettivo del laboratorio sociale Fabbri che da tempo ha sede nell’immobile di Spiazzi San Nicolò al civico 10. "I diritti e gli spazi sociali non si chiedono in silenzio – aggiungono -. Si conquistano insieme. Il Fabbri si difende, la voce non si sfratta".

"Sono passati 6 mesi – incalzano dal collettivo – da quando abbiamo richiesto il comodato d’uso gratuito. Sei mesi in cui siamo stati ignorati, evitati dalla sindaca, senza aver avuto una risposta vera e propria al motivo dei ritardi. E’ evidente che la questione non sia una priorità per la sindaca Daniela Ghergo la cui attenzione verso i giovani si manifesta solo in campagna elettorale, con promesse poi disattese".

Nei giorni scorsi il collettivo Fabbri ha ricevuto la raccomandata del Comune che "invita e diffida" alla restituzione immediata dell’immobile (ex scuola elementare) in comodato d’uso dal 2019 per 5 anni (rinnovabili, non tacitamente, per altri 5) e quindi "illegittimamente e senza titolo". Già fissata dal Comune per il 21 agosto alle 11 la consegna delle chiavi. Lanciata la protesta via social è subito scattata la mobilitazione in vista dell’incontro di martedì.

Diversa la versione dell’amministrazione: "Le associazioni che svolgono attività sociale per i giovani nel nostro territorio – è la replica - sono molte e con tutte esiste un dialogo costruttivo. Non fa eccezione l’associazione che gestisce il Laboratorio Sociale Fabbri, promotrice di attività e progetti rivolti a giovani e giovanissimi che trovano negli spazi della sede un luogo di aggregazione. Quello della sede dell’associazione è uno dei problemi irrisolti ereditati dalla precedente amministrazione, che nel 2019 ha prima concesso l’immobile con contratto di comodato, poi nel 2021 ha intimato lo sgombero dei locali, salvo non dare seguito all’intimazione. I locali sono anche oggetto di una controversia giudiziaria tra il Comune e un soggetto privato sulla titolarità della proprietà. Il contratto di comodato – aggiungono - è scaduto nel 2024 e la controversia legale sulla titolarità della proprietà dell’immobile ne impedisce il rinnovo. Per questo, come di prassi avviene alla scadenza dei contratti, gli uffici comunali hanno inviato all’associazione l’invito a rilasciare i locali. Non è un’ordinanza di sfratto ma un invito a rilasciare l’immobile, nel quale, anche a causa della controversia sulla proprietà, non è più possibile nemmeno allacciare le utenze. Si tratta quindi di un atto dovuto assunto su indicazione dell’avvocatura comunale ma l’amministrazione, come già comunicato dal sindaco alle due rappresentanti dell’associazione nell’incontro del 31 maggio scorso, si sta impegnando già da tempo per risolvere una vicenda che dura da anni".

Sara Ferreri