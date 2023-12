Collezione più ricca a Palazzo Mastai

In vista delle festività natalizie il panorama museale della spiaggia di velluto si amplia: quattro motivi in più per visitare Palazzo Mastai Casa Museo Pio IX.

Palazzo Mastai arricchisce le proprie collezioni esponendo al pubblico, freschi di restauro e dopo accurati interventi quattro quadri: si tratta di tutte opere a carattere sacro, ma diverse tra loro per epoca e stile, oltre che per soggetto iconografico, le quali avevano subito trattamenti di ridipintura spesso non pertinenti all’opera stessa.

L’iniziativa è promossa dalla Diocesi di Senigallia, in modo che visitatori possano nuovamente ammirare quattro opere pittoriche della collezione Mastai Ferretti, la cui originaria cromia e integrità sono state riportate alla luce grazie alla consolidata esperienza della ditta urbinate Il Compasso di Michele Papi sempre sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ancona e Pesaro e Urbino.

Nella "Sala del Medagliere" tornano il monumentale dipinto con "Mosè salvato dalle acque", "l’Adorazione dei pastori", "la Madonna e Santi" ed anche il magniloquente "San Giovanni Evangelista", opera firmata e datata dove il pittore francese Joseph Chabord vuole rendere omaggio a Pio IX, cioè Giovanni Maria, il cui pontificato era appena agli inizi: correva l’anno 1847.

Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX attende per le visite, sempre ad ingresso gratuito, dal lunedì al sabato con orario invernale 8,30-13,30. L’ingresso è gratuito.

Ma quella di accedere a Palazzo Mastai sarà anche l’occasione per ripercorrere la vita di Papa Pio IX, proprio in quella che è stata la sua storica dimora e dove vengono ancora conservati tanti cimeli ma anche veri e proprie testimonianze che hanno fatto parte della vita dell’ultimo Papa Re.