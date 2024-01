Collodi, lavori alla nuova pavimentazione

Durante le festività natalizie sono iniziati i lavori di ristrutturazione anche della scuola dell’infanzia Collodi di Via Marche. "Si è proceduto al consolidamento del terreno sottostante le pavimentazioni della scuola, mediante iniezioni di resine espandenti, finalizzate a colmare i vuoti presenti tra la pavimentazione medesima ed il ghiaione sottostante – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia - con questi lavori si porrà rimedio al fenomeno delle piccole lesioni agli intonaci interni, che si sono verificate nel tempo, proprio a causa degli impercettibili movimenti del terreno su cui sorge la scuola". L’opera terminerà entro la giornata di domani e sono già state programmate le pulizie post cantiere così da poter rendere perfettamente utilizzabile la scuola, già da lunedì al rientro dei bambini.Anche in questo caso si è programmato l’intervento durante le festività natalizie così da non interferire e quindi limitare l’attività didattica. Nei giorni scorsi sono stati smontati i ponteggi della corte interna della scuola Fagnani, dove la conclusione dei lavori è prevista per il mese di marzo. Partiti anche i lavori di demolizione della scuola Giacomo Puccini, l’ala, inagibile dal 2016, ha costretto l’Amministrazione a riorganizzare la disposizione di alcune classi che erano state trasferite nella scuola elementare di Cesanella, dove sono in corso lavori di restyling, poi nella scuola media Mercantini. In attesa di partire ci sono i lavori per la realizzazione del nuovo plesso della scuola Marchetti.