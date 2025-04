"Colonia felina. Rischi igienici per i bambini"

Emergenza felini in via Fanti, a rischio la sicurezza dei bambini che frequentano la scuola per l’infanzia ‘Mazzini’. A confermarlo le parole dell’assessore comunale Orlanda Latini che ha la delega per la tutela degli animali, in risposta a una interrogazione e segnalazione di pericolo al tempo stesso fatta dalla consigliera di Fratelli d’Italia Carla Mazzanti: "Sono tantissime le segnalazioni che ci arrivano da quella zona _ ha detto la Latini _, siamo al culmine dello scempio a causa dei cittadini che portano e abbandonano a terra il cibo per i gatti. Ci sono giunte informazioni sul degrado che attira ratti, insetti, volatili; addirittura ci hanno segnalato anche la presenza della carcassa di un animale morto per giorni. La cosa particolare è che attorno a quella zona sono presenti ben 3 colonie feline, ma non specificamente in quel punto". Ad avallare un quadro poco edificante c’è dell’altro: "La Ast 2 _ ha aggiunto l’assessore _ ha confermato ufficialmente che la situazione in via Fanti è pericolosa per i bambini. Servono sicurezza e decoro e su questo ho personalmente chiesto ad Anconambiente di effettuare un servizio speciale. Rivolgo un appello ai cittadino che portano cibo ai gatti e lasciano tutto in mezzo alla strada. La colonia lì non esisteva, si è creato il problema proprio perché c’è chi lascia scatole e buste pieni di alimenti senza ripulire. Il comune tutela i gatti liberi e ogni colonia è monitorata da un responsabile volontario a cui va i miei ringraziamenti".