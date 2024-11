Colonie feline, siamo a 900: "Servono fondi"

Ad Ancona ci sono almeno 900 colonie feline: ciò significa migliaia di gatti in circolazione nel territorio comunale. È quanto emerso durante la seduta della commissione consiliare voluta e organizzata dalla maggioranza di centrodestra che ha ospitato alcune delle volontarie che da sedici anni curano il gattile di Vallemiano. Una struttura che 365 giorni l’anno si occupa di accogliere, ospitare, curare (anche sterilizzare) e attivarsi per le adozioni, quindi con un budget importante soltanto in parte coperto dal contributo dell’amministrazione comunale. Quello all’ex Mattatoio, infatti, è un gattile comunale e Palazzo del Popolo garantisce alla copertura delle spese con un contributo annuo che nel 2023 è stato di 19.500 euro: "La somma non copre tutte le spese ovviamente – hanno ribadito durante la seduta consiliare in comune le volontarie – Il nostro ultimo budget annuo è stato di 58mila euro, quindi il resto della copertura finanziaria arriva da diversi fronti, a partire dal 5xMille, soprattutto di chi si avvicina al gattile e vede come lavoriamo. Per il resto abbiamo organizzato una serie di campagne, anche social. Negli ultimi dieci anni dentro il nostro centro sono circolati circa 800 felini e ogni giorno, come oggi ad esempio, al gattile ospitiamo un’ottantina di esemplari". Tornando sulle colonie, alcune delle quali fuori controllo e composti da mici non sterilizzati e vaccinati, 4 sono attive a Marina Dorica, all’ex Crass, 3 al cimitero di Tavernelle e tante sono quelle nelle frazioni.