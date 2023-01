Colonnine per le auto elettriche Polverigi città sempre più green

La mobilità sostenibile ha l’obiettivo di garantire che i sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull’economia, la società e l’ambiente. È per perseguire questi obiettivi che il Comune di Polverigi ha iniziato a convertire il parco veicolare all’elettrico e si è attivato per l’installazione di stazioni di ricarica, una nel parcheggio degli Orti e una in quella di Villa Nappi. Quest’ultima rientra nel progetto E-Mobility, realizzato da Astea spa in collaborazione con Duferco Energia. Il progetto prevede l’installazione di 14 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici ad Agugliano, Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Osimo, Polverigi, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati, alimentate da energia certificata da fonte rinnovabile e i cui costi di investimento e gestione saranno interamente a carico di Astea spa. La nuova stazione di ricarica di Villa Nappi è già attiva e, come tutte quelle del progetto, è dotata di due prese di ricarica di tipo 2 di potenza massima pari a 22 kw cadauna. Le stazioni di ricarica sono accessibili a tutti i clienti di mobilità elettrica di qualsiasi operatore tramite app D-Mobility e card. Con l’applicazione è possibile trovare la stazione di ricarica più vicina, attivare una sessione di ricarica, scegliere la modalità di pagamento e monitorare i consumi.