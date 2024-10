"Colpa in educando estesa alle famiglie"

Non voglio entrare nel merito della vicenda ma vorrei fare un ragionamento generale. La mia preoccupazione, come dirigente di due istituti, è che si smetta di parlare della responsabilità educativa da parte delle famiglie. Parlo della "culpa in educando", ovvero la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dal fatto illecito commesso dai figli minori. Chi si rende responsabile di questi atti di bullismo, dovrebbe avere una rete di soggetti che compartecipano alla vigilanza e non deve essere questa una responsabilità solo della scuola. Penso a quello che fanno questi ragazzi in altri ambiti diversi da quello scolastico. Forse c’è una "culpa in vigilando" più estesa e magari alle spalle famiglie che ascoltano poco il disagio dei loro figli che si comportano da bulli.