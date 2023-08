Colpani-Ciurria, Doppio Rinnovo a Monza: Sorride Palladino

C’è il mercato tradizionale, di acquisti e cessioni. C’è quello del consolidamento, a cui Adriano Galliani è molto attento e per cui è molto attivo. Andrea Colpani e Patrick Ciurria sono gli ultimi che l’ad brianzolo ha accolto al tavolo delle firme per i rispettivi rinnovi. Colpani - fresco di primo gol dell’anno all’U-Power Stadium - ha autografato un prolungamento quinquennale: nuova scadenza 2028, per un profilo che abbina la sua giovane età a qualità già espresse anche in Serie A. A Monza è dal 2020, protagonista anche della storica promozione, con 10 gol in 94 presenze. E dal precampionato si percepisce eccome quanto spazio in più vorrà concedergli il tecnico. Soprattutto un’investitura non da poco, quel timbro di idolo di Silvio Berlusconi dopo una foto pubblicata dal nostro giornale del Colpani bambino sulle ginocchia del presidente in uno sky box di San Siro. Ciurria, invece, è stato rivelazione del Monza più di quanto il Monza lo sia stato in Serie A. Finito ai margini con Stroppa, subito in campo con Palladino senza neanche rodaggio. Risultato: assist per il gol-vittoria di Gytkjaer contro la Juventus e subito tra i trascinatori della squadra, tanto duttile quanto insostituibile. Per lui nuova scadenza fissata al 2026, dopo 76 presenze con 11 gol. Michael Cuomo