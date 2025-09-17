Colpi nelle case in periferia. Due le bande in azione: "Sicuro mi hanno seguito"

Il raid ladresco dello scorso sabato sera ha scosso tutta Osimo. I carabinieri del comando locale stanno indagando a tutto tondo. Si tratterebbe di due bande distinte che hanno agito a Campocavallo e Passatempo. Probabilmente gruppi che si muovono velocemente su auto rubate per raggiungere le destinazioni ritenute isolate e tranquille. "Sapevano sicuramente che sarei stato fuori per ore, ho partecipato a un matrimonio sabato – ha raccontato il proprietario dell’abitazione in via 2 giugno -. I ladri hanno sfondato una finestra e messo a soqquadro una camera. Non sono riusciti a portare via nulla però, forse sono stati disturbati da qualcosa. E’ successo attorno alle 22". Hanno agito nel silenzio più totale della periferia perché nemmeno le persone che abitano di fronte si sono accorte di nulla. Quella stessa sera appunto sarebbero state almeno dieci le abitazioni dove è stato tentato il colpo. Grave lo choc per la giovane donna incinta, quasi in lacrime all’arrivo del marito, che ha visto l’ombra dei ladri a due passi da lei, in via Maracci. Sono riusciti a fare irruzione nell’area esterna passando dai giardini sopraelevati, si sono semplicemente arrampicati. La telecamera interna ha ripreso tutto. I due non erano incappucciati e sono quasi facilmente riconoscibili. Probabilmente un terzo uomo si trovava all’esterno a fare da "palo". Si vede distintamente che si accorgono della luce accesa e fanno per fuggire. Si sarebbero diretti a piedi verso una macchina parcheggiata lì di fronte. In ordine temporale è stato l’ultimo tentativo. Quelle bande potrebbero essere le stesse che poi, quella stessa notte, avrebbero tentato altri furti fuori provincia. Vanno in trasferta e in una sola notte puntano a compiere quanti più furti possibili, arraffare soldi e non solo e tornare a casa per la conta. Tutte le effrazioni sono state denunciate appunto ai militari. È stato attuato da parte della polizia di Stato anche un attento monitoraggio di Osimo Stazione, San Biagio, Campocavallo e delle vie, piazze e parchi pubblici del centro storico noti come luoghi di aggregazione dei giovani per scoraggiare assembramenti molesti o situazioni di degrado urbano. A Osimo l’attenzione è massima sul fronte sicurezza. Chat di quartiere e passaparola non fanno altro che ripetere di fare attenzione a movimenti sospetti. La sindaca ha partecipato al bando per installare nuove telecamere nelle zone scoperte.

Silvia Santini