Colpi proibiti e insulti Sondrio-Solbiatese partita interrotta per rissa

di Fulvio D’Eri

Una figuraccia, ma almeno a… porte chiuse! È quella che hanno fatto la Nuova Sondrio Calcio e la Solbiatese che si sono affrontare in un match amichevole. Che, a dire il vero, di amichevole ha avuto poco perché a metà del secondo tempo, sul punteggio di 3-1 per i valtellinesi, è stato interrotto dopo una rissa che ha coinvolto alcuni giocatori. La stanchezza per un periodo di ritiro prolungato e per una preparazione tosta, da entrambe le parti, ha giocato forse un brutto scherzo a molti dei giocatori in campo. E il caldo ha fatto il resto.

Di certo resta il fatto che un’amichevole, ma così come una partita ufficiale, non può degenerare così. Diverse le versioni rilasciate dalle due società in merito alla responsabilità dell’accaduto. L’incontro nel primo tempo aveva visto il Sondrio, con qualche assenza, dominare e chiudere sul 3-0 contro una Solbiatese che ha schierato solo i giovani. Poi nella ripresa i nerazzurri ospiti hanno inserito i big, l’incontro è tornato in equilibrio ma si è anche alzato il tono di alcune entrate. La società del capoluogo valtellinese dice che "gli ospiti si sono resi protagonisti di alcuni interventi durissimi" e in seguito si sarebbe sviluppata una vera e propria rissa, con una manata di un giocatore sondriese ad un avversario. Quindi la scelta, saggia, dei dirigenti di fermare l’incontro. Resta la figuraccia. Per entrambe.