Colpisce il rivale in amore con la mazza da baseball

Un messaggio dell’ex arrivato alla sua donna manda in crisi il nuovo fidanzato arrivato a perdere il controllo di sé fino al punto di aggredire il rivale con una mazza da baseball. Non solo. Il trambusto, avvenuto in una palazzina, aveva fatto intervenire la polizia che nell’abitazione avevano trovato una serra di cannabis, otto piantine in tutto, e tracce anche di cocaina. La sfuriata è costata cara ad un 30enne jesino che è finito a processo per lesioni aggravate dall’utilizzo dell’arma, la mazza da baseball, e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. La ricostruzione dei fatti, che risalgono a maggio del 2017, è stata fatta ieri, in aula, al tribunale di Ancona, davanti alla giudice Francesca Grassi. L’imputato è difeso dall’avvocato Ennio Tomassoni. Prima è stata sentita la donna con cui l’imputato aveva avviato una relazione sentimentale. I due quel giorno erano in auto e stavano tornando a Jesi quando lei ha ricevuto un sms.

Era il suo ex fidanzato che le scriveva e la donna si è lasciata scappare che si stava riavvicinando a lui. L’attuale compagno non l’ha presa bene. E’ scoppiato un litigio e la donna, vista la situazione precipitare, è scesa dalla vettura ma lui l’avrebbe rincorsa e le avrebbe strappato via gli occhiali da sole che teneva tra i capelli. Insieme all’ex fidanzato la donna si è poi presentata a casa del 30enne "per riavere gli occhiali" ha raccontato ma l’imputato avrebbe avuto una reazione violenta. "Ha preso la mazza da baseball – ha riferito la testimone – e ha colpito più volte il mio ex alla testa". I due erano poi fuggiti via chiamando la polizia. Gli agenti erano andati a casa del 30enne trovando la mazza da baseball ma anche la piantagione di droga. Anche l’imputato è stato sentito ieri in aula ma ha spiegato che è stato lui a essere stato aggredito dall’ex della donna.

"Era arrabbiato e ho provato a richiudere la porta – ha riferito il 30enne – ma ha cercato di entrare così ho preso la prima cosa che avevo a portata di mano dal portaombrelli e gliela ho tirata addosso. Lui mi aveva messo all’angolo". Sulla droga l’imputato ha spiegato che in quel periodo era in cura da uno psicologo e che le piantine erano per uso personale, preferendo calmarsi con la cannabis che con i medicinali. Il rimasuglio di cocaina sarebbe stato del Capodanno. Con la droga adesso ha chiuso e si è dato alla coltivazione dello zafferano. Prossima udienza il 17 ottobre per discussione e sentenza.

Marina Verdenelli