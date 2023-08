Colpita dalla mannaia La lancia dalla finestra: finisce sul campo da tennis

Era in cucina quando la mannaia che stava usando le è caduta in un piede, ferendola. Arrabbiata per l’accaduto la donna ha perso la testa e ha iniziato a lanciare oggetti dalla finestra di casa sua, compreso il grosso coltello a lama larga che di solito si utilizza in macelleria per tagliare pezzi di carne. La follia è esplosa ieri mattina, lungo il viale della Vittoria, vicino all’impianto sportivo dei campi da tennis. Una 38enne era intenta a preparare il pranzo quando nel maneggiare la mannaia questa è caduta per terra e le ha preso in pieno un piede, ferendolo. La sua abitazione si affaccia proprio in un terreno di gioco che in quel momento era popolato di persone che hanno assistito al vivace sfogo. La donna infatti si è innervosita e ha iniziato a lanciare dalla finestra tutto quello che aveva sottomano. Ha buttato di sotto bottiglie di detersivi, un cestino dell’immondizia, bottiglie di plastica e anche la mannaia che aveva raccolto da terra e le faceva zoppicare il piede. Il lancio di oggetti è stato segnalato al 112 e una pattuglia delle volanti della polizia ha raggiunto il viale e il campo da tennis interessato. A terra c’era ancora il grosso coltello da macelleria che gli agenti hanno preso e posto sotto sequestro. Dopo aver parlato con il proprietario del campo, che ha descritto quanto accaduto, sono saliti nell’appartamento della donna per sentire la sua versione. La massaia ha subito ammesso il gesto. "Ero furiosa – avrebbe detto ai poliziotti – mi ero fatta male e un po’ dal nervoso e un po’ anche dal dolore ho buttato le prime cose che avevo attorno dalla finestra. Non mi sono accorta che tra queste c’era anche il coltello. Poi però mi sono affacciata e ho visto che non avevo preso nessuno". Un rimorso di coscienza e una ripresa della lucidità che però non gli ha evitato una denuncia per getto pericoloso di cose. I poliziotti hanno chiamato una ambulanza per dare soccorso alla massaia che aveva il piede ferito. Sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Gialla che ha portato la donna in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette, per le cure del caso. Dopo essere stata medicata la donna è stata invitata in questura per formalizzare la denuncia. Gli agenti si sono sincerati che tra gli avventori del campo da tennis non c’erano stati feriti. A qualcuno, tra i presenti, è scappato anche da ridere nel vedere cadere tutti quegli oggetti.

ma. ver.