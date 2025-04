Colpito alla testa con un sampietrino da un cliente che poi si era dato alla fuga. L’episodio, avvenuto in piazza Ugo Bassi il 15 marzo del 2023, è arrivato in tribunale dove l’autore dell’aggressore è finito a processo per lesioni aggravate. Protagonista del lancio era stato un ghanese di 39 anni, senza fissa dimora e con ben tre alias. Vittima un negoziante indiano di 30 anni che faceva il commesso in un alimentari etnico della madre. Il 39enne lo aveva aggredito mentre era di spalle, senza motivo, facendolo cadere a terra e procurandogli un trauma cranico e 5 giorni di prognosi. La polizia quel pomeriggio aveva cercato a lungo l’aggressore dopo la chiamata fatta al 112 e lo aveva poi rintracciato in piazzale Loreto, nel quartiere del Piano, con il sampietrino ancora in mano. Alcuni passanti lo avevano notato che camminava brandendo il cubo e preoccupati avevano chiamato il 112. Il ghanese non si era lasciato avvicinare e diceva di avere freddo e di voler andare in ospedale dove poi è stato portato. La polizia lo aveva identificato scoprendo che aveva anche un ordine di espulsione a cui non aveva ottemperato. E’ finito a processo anche per quello. La giudice Francesca Pizii ieri ha pronunciato per l’imputato, difeso dall’avvocato Antonio Gagliardi, il non luogo a procedere perché nel frattempo è stato espulso dall’Italia ed è tornato in Ghana.

ma. ver.