Colpito da ictus, in ansia per Pallì: "Daje Paolo, non fare scherzi". Ma Tomassoni resta sempre grave

I numerosi commenti e condivisioni della notizia sul Carlino circa le gravi condizioni di salute di Paolo Tomassoni, detto dagli amici Pallì, confermano che a essere preoccupati per lui sono in molti. "Daje Paolo", "Forzaaa", "Forza Paolo, un grande abbraccio", "Daje pallì, grande tempra", "Nooo, mi dispiace! Forza Paolo, tu sei una gran forza!", "Daje Paolo, nun fa scherzi…": sono solo alcune delle incitazioni, indirizzate al noto militante politico e venditore ambulante anconetano, colpito da un ictus giovedì scorso.

Ormai settantreenne, Tomassoni ha trascorso la vita militando in politica, sin da giovane, prima nella sinistra extraparlamentare, poi comunista. Qualcuno, leggendo l’articolo a lui dedicato, si è stupito del fatto che cinquant’anni fa Carlo Ciccioli, esponente di spicco di Fratelli d’Italia e attuale deputato al Parlamento europeo, gli abbia sparato a un gamba, così come qualcun altro ci ha tenuto a ricordare anche la versione dell’europarlamentare, il quale sostenne di essere stato aggredito, quel lontano 25 dicembre 1974 che non smette di interrogare le coscienze.

Conosciuto in città, oltre che per la sua partecipazione e il suo impegno civile, anche per il suo mestiere di commerciante ambulante, Pallì è dotato di una dote rara negli ambienti politici: la simpatia. Chi lo frequenta, lo vorrebbe vedere presto fuori dall’ospedale, perciò lo incita in rete: "Tira fuori tutta la tua grinta!", "Forza Paolo non mollare mai!", "Non mollare guarisci".

A sperare nella guarigione di Pallì non sono solo i suoi familiari, quindi, ma tutte le persone che lo hanno avuto a fianco nelle battaglie per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, di chi migra, di chi appartiene a minoranze discriminate, di chi lotta per l’ambiente. Anche tanti cittadini comuni che non si sarebbero mai aspettati una notizia del genere essendo abituati a vedere Tomassoni sempre vivo nelle sue battaglie politiche quotidiane.

La situazione, dal punto di vista clinico resta sempre molto grave: giovedì scorso Pallì è stato colpito da un ictus e ora si trova ricoverato all’ospedale di Torrette.