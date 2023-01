Colpito da infarto: è morto a 44 anni frate Sergiu Chelaru

La comunità francescana del Santuario di San Giuseppe da Copertino di Osimo è in lutto per la perdita del giovane confratello, padre Sergiu Chelaru, avvenuta ieri. Il frate aveva 44 anni e si è spento per un arresto cardiaco. "Con la musica e il canto accompagnava tutte le nostre celebrazioni in Basilica. La sua morte improvvisa ci ha lasciati tutti sconcertati - dice fra Duilio Carletti -. In questo momento di dolore lo accompagniamo e lo raccomandiamo al Signore con la nostra preghiera. Preghiamo anche per tutti noi perché ci doni consolazione e speranza". Tanti osimani si uniscono alla preghiera in attesa dei funerali.