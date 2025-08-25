Colpito da un ictus. Gravissimo Tomassoni

Paolo Tomassoni, conosciuto ad Ancona con il nomignolo di ’Pallì’, è molto amato in città e le sue condizioni di salute, aggravatesi giovedì per un ictus, stanno generando grande preoccupazione e un ampio moto di affetto. Classe 1952, Tomassoni ha trascorso la vita, sin da giovane, militando in politica, prima nella sinistra extraparlamentare, poi comunista. La sua fama è stata alimentata anche dalla sua simpatia come commerciante ambulante. Da giovane venne anche ferito: il 25 dicembre del 1974, l’allora 22enne Tomassoni, fu colpito alla coscia da una proiettile sparato da Carlo Ciccioli, attuale esponente di Fratelli d’Italia.