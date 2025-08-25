Colpito da un ictus. Gravissimo Tomassoni

'Sopravvivere' fino alla sosta

Gianmarco Marchini
'Sopravvivere' fino alla sosta
Cronaca
CronacaColpito da un ictus. Gravissimo Tomassoni
25 ago 2025
REDAZIONE ANCONA
Paolo Tomassoni, conosciuto ad Ancona con il nomignolo di ’Pallì’, è molto amato in città e le sue condizioni di salute, aggravatesi giovedì per un ictus, stanno generando grande preoccupazione e un ampio moto di affetto. Classe 1952, Tomassoni ha trascorso la vita, sin da giovane, militando in politica, prima nella sinistra extraparlamentare, poi comunista. La sua fama è stata alimentata anche dalla sua simpatia come commerciante ambulante. Da giovane venne anche ferito: il 25 dicembre del 1974, l’allora 22enne Tomassoni, fu colpito alla coscia da una proiettile sparato da Carlo Ciccioli, attuale esponente di Fratelli d’Italia.

