Colpito con un martello e sfregiato col cacciavite sulla nave da crociera

Ancona, 24 ottobre 2025 – Ferito con un martello da cantiere in testa e poi sfregiato con cacciaviti e forbici mentre effettuava delle saldature a bordo della nave da crociera Viking, in costruzione all’interno dello stabilimento della Fincantieri, al porto.

Vittima un saldatore di 39 anni, di origine somala, che riportò più di 50 giorni di prognosi. Ad aggredirlo sarebbero stati tre bengalesi, anche loro operai all’interno del cantiere (ditte esterne), con mansioni da elettricista. L’episodio risale al 31 agosto del 2021 e dopo le indagini della Polmare finirono tutti e quattro denunciati (somalo compreso) con l’accusa di rissa e lesioni aggravate. Sul pontile quattro della nave in costruzione anche l’africano le avrebbe date ai tre bengalesi finiti in ospedale con 59, 14 e 12 giorni di prognosi. Per i fatti avvenuti la giudice Francesca De Palma ieri ha rinviato a giudizio due fratelli bengalesi, di 35 e 31 anni, difesi dall’avvocato Antonella Devoli.

Il processo si aprirà il 4 giugno davanti al giudice Matteo Di Battista. Un altro bengalese, di 35 anni, datore di lavoro degli altri due, è stato invece condannato. Era difeso dall’avvocato Fabrizio Naspi e ha patteggiato a un anno e mezzo di reclusione. Del somalo si sono perse le tracce e la giudice si è pronunciata con un non luogo a procedere per irreperibilità dell’indagato su cui sono state disposte ricerche fino al 2032.

Stando alla denuncia del somalo, che era stato assunto con un contratto a tempo determinato in scadenza alla fine del 2021, quella sera, verso le 20, si trovava sul ponte 4 della nave, per effettuare delle saldature quando è andata via la corrente dalla stanza dove si trovava. Senza non poteva continuare a lavorare per cui aveva cercato di capire da cosa dipendesse il problema. Un collega gli avrebbe riferito che era stata staccata la luce da alcuni operai bengalesi che stavano facendo lavori da elettricista, senza avvisare e senza poi riattaccarla una volta finito. Il somalo sarebbe andato a lamentarsi con il loro capo che gli avrebbe risposto male così: “Ma chi sei? Non parlo con gli africani”. I due sarebbero arrivati alle mani poi il somalo era tornato in cabina a terminare il lavoro.

Poco dopo sarebbe stato raggiunto dai tre bengalesi che armati di un martello di ferro del peso di 20 chili, tubi, forbici, taglierini e cacciaviti sarebbe stato aggredito alla nuca e tagliuzzato alla schiena, allo stomaco e al volto. I tre bengalesi lo avrebbero poi lasciato a terra credendolo morto. Il ferito fu trovato da un collega che chiamò l’ambulanza per portarlo in ospedale. Anche gli altri tre ebbero bisogno delle cure mediche sostenendo di essere stati anche loro aggrediti dal somalo.