Colpito sugli sci: rotte 7 costole: "Un incubo"

Sette costole rotte e un ricovero lungo quasi due settimane. E’ l’incubo che dal 18 marzo scorso sta vivendo Andrea Giorgetti, presidente di Marina Dorica, colpito sulle piste da sci nei pressi di Cortina dove era andato con alcuni amici: "Come un fulmine – scrive Giorgetti sul suo profilo Facebook – vengo colpito alle spalle sulla sinistra e scaraventato a terra. Mi ritrovo senza poter respirare in una maschera di sangue e tanta gente intorno. Quando l’elicottero atterra, mi carica e mi porta all’ospedale di Belluno dove inizierà l’incubo delle cure". Il responso è brutto: "Credo non sia divertente far sapere come si sta con sette costole rotte dietro la scapola sinistra, sangue nel polmone e un blocco intestinale arrivato nei giorni successivi. Mi hanno somministrato morfina per i dolori, ho avuto allucinazioni micidiali". Ora l’incubo di Giorgetti sta quasi per finire. Presto sarà dimesso.