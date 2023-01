Colpo all’Ipercoop, individuata la complice

di Silvia Santarelli

È stata identificata dalla polizia la donna che, poco più di un mese fa, era riuscita a scappare, insieme al suo complice, dopo aver messo a segno un colpo all’Ipercoop presente nella galleria del centro commerciale Il Maestrale.

I due sono risultati una vera e propria banda che metteva a segno colpi nei centri commerciali dove, se scoperti, cercavano di ‘sfondare’ il controllo dei vigilantes alla barriera delle casse per poi mettersi in auto e darsi alla fuga.

Ed è stato proprio con questo modus operandi che hanno cercato di mettere a segno il colpo lo scorso 10 dicembre, quando invece sono stati prima fermati dai vigilantes e poi identificati dagli uomini del Commssariato di Senigallia, coordinati dal vice questore Maurizio Agostino Licari.

La coppia si era introdotta nel centro commerciale senza destare sospetto, ma poi aveva attirato l’attenzione dei vigilantes muovendosi con fare sospetto tra gli scaffali.

Alla barriera delle casse, ai due era stato intimato di fermarsi, ma il giovane, appena bloccato, aveva abbandonato le borse ma dopo le ha riprese, ha colpito i vigilantes e si è dato alla fuga insieme alla complice. Insieme sono scappati in auto, ma prima, erano stati costretti ad abbandonare la refurtiva. L’uomo, un 24enne originario dell’Est Europa era stato identificato grazie alle testimonianze, inoltre, qualche giorno dopo, era stato arrestato per furto, in flagranza di reato, dalla Questura romagnola.

Una serie di accertamenti è stata messa in atto per risalire all’identità della donna che si trovava insieme al 24enne al momento del colpo.

Si tratta di una 20enne, anche lei originaria dell’Est Europa e già controllata e denunciata insieme al suo complice, per diversi episodi di furti commessi all’interno di esercizi commerciali.

La donna, dunque, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di concorso in tentata rapina ed inoltre nei suoi confronti venivano avviate le procedure per l’emissione del provvedimento del divieto di ritorno nel territorio del comune di Senigallia per anni tre.