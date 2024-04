Colpo di sonno, contro un palo: gli cade addosso

Accusa un colpo di sonno, esce di strada e finisce contro un palo della luce che gli cade addosso: un 22enne è vivo per miracolo. È successo all’alba di giovedì (nella notte a cavallo tra il 3 e il 4 aprile, per intenderci), in linea d’aria sopra il rione del Passetto. L’automobile del malcapitato si trovava in via Del Conero, nei pressi di Pietralacroce, quando il conducente, un ragazzo di 22 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sul lato della carreggiata in cui c’erano i pali della luce. Uno di questi, dopo l’urto, si sarebbe immediatamente piegato, cadendo addosso alla vettura, sul tettuccio, ma dal lato del passeggero. Un miracolo che il 22enne sia ancora vivo. La macchina dei soccorsi, allertata dai residenti che hanno avvertito il boato sordo, ma anche dal 22enne, si è messa in moto all’istante. Sul posto, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, ma anche i carabinieri e un’ambulanza della Croce Gialla. Il giovane è stato traportato all’ospedale regionale di Torrette, ma non verserebbe in gravi condizioni. Non si esclude una distrazione dovuta all’uso del cellulare alla guida. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione. Un altro intervento, ieri mattina e anche qui i soccorsi sono stati operati dalla Gialla di Ancona, per un operaio residente del fermano che è rovinosamente caduto a terra mentre stava eseguendo dei lavori su una scala, all’interno di un cantiere di un’abitazione del centro. Il 60enne, ha fatto un bel volo precipitando a terra. Secondo quanto trapela, avrebbe riportato una frattura scomposta ed esposta alla gamba. Sul posto, anche l’automedica del 118 partita dall’ex Crass. L’anziano è stato trasportato pure lui a Torrette con un codice rosso. n.m.