Colpo di sonno o distrazione Fa strike di auto in sosta e poi si ribalta in strada

Perde il controllo dell’auto e si ribalta. Paura per un 33enne che nella notte tra ieri e giovedì ha avuto un incidente in via Colleverde, nel quartiere delle Grazie. Attorno alle 2 si trovava lungo la via quando superato l’incrocio con via del Castellano è finito contro tre vetture in sosta finendo poi al centro della carreggiata con l’auto capovolta. Il rumore delle lamiere e dei vetri che si rompevano hanno svegliato i residenti, alcuni proprio i proprietari dei mezzi rimasti danneggiati. Qualcuno è sceso in strada e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Gialla. Il 33enne è stato estratto dall’abitacolo, era scosso ma cosciente. E’ stato affidato alle cure dei sanitari e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette ma le sue condizioni non erano gravi. E’ probabile che il 33enne sia stato colto da un colpo di sonno oppure ha avuto una distrazione.