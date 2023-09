Colpo di sonno, si schianta contro il semaforo: salvato dalle cinture

Un colpo di sonno lo fa finire fuori strada e distrugge l’impianto semaforico e il guardrail. E’ successo in via Bocconi, all’imbocco della asse nord-sud. Nella notte tra ieri e giovedì, attorno alle 3, una vettura guidata da un 23enne si è schiantata contro il delimitatore della carreggiata e poi ha abbattuto il palo del semaforo. Un botto tremendo che poteva costare la vita al conducente. Il giovane aveva la cintura allacciata e quella gli ha salvato la vita. Il resto lo hanno fatto i due airbag dell’automobile, che si sono subito aperti con il violento impatto. Il 23enne è stato soccorso dal 118 e da una ambulanza della Croce Gialla. Con un codice di media gravità è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Non è in pericolo di vita. Per i rilievi procede la polizia stradale. Ieri mattina c’erano già i lavori per sistemare il tratto stradale danneggiato. Sempre nella stessa notte altri due interventi sanitari. Uno per un ciclista di 32 anni, caduto in via Giordano Bruno, e l’altro in piazza Rosselli per un pachistano di 30 anni che ha avuto un malore.