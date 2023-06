’Colpo d’oro’ in una palazzina: rubati orologi, gioielli e preziosi

Escono per una visita e al loro ritorno trovano la casa a soqquadro e i loro ricordi trafugati: è avvenuto giovedì mattina in una palazzina che si trova nel quartiere Prato. I malviventi secondo quanto riferiscono i derubati conoscevano bene le loro abitudini tanto da aver trovato le chiavi di accesso all’appartamento, forse lasciate appese alla serratura del garage. Nel rovistare in casa i ladri hanno persino capovolto il letto matrimoniale. Il bottino consiste in cinque orologi, una spilla d’oro, un cameo con pietre preziose e altri gioielli, tutti legati a ricordi e occasioni particolari. Ma i malviventi hanno portato via anche cinque medaglie color oro conquistate nel judo dal figlio dei proprietari, forse pensando che fossero davvero del pregiato metallo. Nell’uscire dall’appartamento i ladri hanno portato con loro le chiavi dei coniugi costringendo i proprietari al cambio di tutte le serrature. A fare l’amara scoperta i due anziani coniugi al loro rientro in casa. Sullo ‘strano’ colpo indaga la polizia. Torna l’incubo dei ladri in città, anche se quello i giovedì sarebbe stato un colpo isolato.