Colpo e danni ingenti al Sisters bar. Forzate le slot, svuotata la cassa

Hanno alzato la serranda e sfondato la porta a vetri, rimuovendola completamente. Poi hanno spaccato le slot e preso il contenuto, tentando di forzare il cambiamonete. Non paghi, hanno svuotato il registratore di cassa e quando sono usciti hanno richiuso la serranda forse per non dare nell’occhio ai passanti.

Colpo grosso l’altra notte al bar Sisters di via Risorgimento, a Moie. I ladri sono scappati con un bottino verosimilmente superiore ai ventimila euro tra fondo cassa e Gratta e Vinci.

Un colpo sanguinoso anche per i danni provocati al locale: almeno quindimila euro tra infissi spaccati, serranda distrutta e vetro sfondato. Un vero e proprio raid su cui ora stanno indagando i carabinieri della stazione di Moie che hanno raccolto la denuncia della proprietaria che si è accorta del furto ieri mattina alle 6 alla riapertura del bar.

E’ probabile che gli autori conoscessero bene le abitudini dei proprietari e abbiano fatto un sopralluogo in precedenza per studioare come e quando intervenire senza essere disturbati da nessuno. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo anche i carabinieri di Jesi che sono a caccia di testimonianze e di altri elementi che possano essere utili a individuare gli autori.

E’ quasi certo che ad entrare in azione siano state più persone, specializzate nei colpi nei locali che ultimamente si stanno verificando anche nella nostra zona.