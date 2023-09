Colpo in gioielleria, il sindaco sostiene Cettineo

Tra un pranzo solidale organizzato dagli amici e una gradita visita del sindaco Stefania Signorini. Antonio Cettineo non getta la spugna e, nonostante il drammatico evento che ha vissuto lo scorso 6 settembre, prova a ripartire. "Devo provare almeno a vendere gli ultimi gioielli rimasti nella mia attività", confessava al Carlino qualche settimana fa. E in effetti, due giorni fa, era ancora lì. Nel suo luogo del cuore violato da due rapinatori che lo hanno seguito, sequestrato in casa e poi derubato per oltre 70mila euro tra preziosi e contanti. Il primo cittadino ha portato incoraggiamento e stima: "Oltre a esprimergli la vicinanza e l’affetto di tutti i falconaresi, ho invitato il professor Cettineo a non abbattersi. Ho molta fiducia nel lavoro dei carabinieri della Tenenza e confido che risalgano presto all’identità dei rapinatori".

Le indagini proseguono nel più stretto riserbo. Ma uno dei due rapinatori, quello che aveva il volto travisato, ha lasciato una mascherina chirurgica all’interno del locale di via Flaminia. Elemento che potrebbe permettere ai militari di stringere il cerchio, seppure non ci siano stati sviluppi ufficiali.

"Erano le 19.30 circa, ero appena rientrato nella mia abitazione di via Rosselli. Quando ho aperto la porta di casa, me li sono trovati dietro. Erano in due, accento dell’est: uno più robusto e a volto scoperto, l’altro più magro e basso. Mi hanno detto ‘Vogliamo solo i soldi. Se ce li consegni, finisce qua. Altrimenti sotto ci sono altre persone che possono farti del male’", aveva raccontato Cettineo al nostro giornale. In queste difficili giornate, con la mente che torna a quell’insolita rapina per fortuna non violenta, i ricordi di Cettineo affiorano. L’attività, avviata nel 1944, è stata portata avanti dal padre di Antonio, Armando, fino a dicembre 1994, quando è rimasta dietro al bancone la moglie Anna Buljnbasich, che ha potuto contare sul supporto del figlio.

Quest’ultimo si è occupato a tempo pieno della gioielleria a partire dal 2012, quando è andato in pensione come insegnante dell’Istituto tecnico Volterra. Poi quell’episodio assurdo: "Il 6 settembre 1986, esattamente 37 anni prima della rapina che ho subito, i miei genitori rimasero vittime a loro volta di una cruenta rapina e finirono entrambi in ospedale". Il sindaco ha speso parole importanti per Cettineo, parlando di lui e della gioielleria come "simboli di radicamento sul territorio ed un esempio per i commercianti delle nuove generazioni". Esempio anche per i suoi amici che, due giorni fa, lo hanno "convocato" al ristorante Anello d’Oro per dargli un po’ di carica nel rialzarsi dopo una brutta vicenda, da dimenticare in fretta.

Giacomo Giampieri