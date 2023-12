Colpo in una casa nel quartiere Vivere Verde

Colpo dei ladri al Vivere Verde, il furto messo a segno al mattino. A due settimane dalla rapina che ai danni di un’anziana che passeggiava insieme al marito al parco della Pace, un altro spiacevole episodio si è verificato nel quartiere residenziale alle porte della città. Questa volte a farne le spese è stata una famiglia di residenti che al momento del colpo non era in casa. Per entrare hanno utilizzato la porta d’ingresso dell’appartamento al terzo piano di una palazzina: nessuno dei condomini si è accorto di movimenti sospetti, nemmeno nei giorni precedenti al colpo. Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari che, rientrati in casa hanno trovato l’appartamento completamente sotto sopra. Nella porta d’ingresso, nemmeno la polizia, intervenuta sul posto per i rilievi, ha trovato segni di effrazione. Ad agire sono stati probabilmente dei professionisti. Potrebbe trattarsi della stessa banda di ladri che nei giorni scorsi ha messo a segno alcuni colpi nell’hinterland della città, il comune preso di mira è stato quello di Corinaldo. Due furti e uno tentato è il bilancio di quanto i malviventi hanno fatto in poche ore, ai danni di altrettante famiglie di residenti che, al momento del furto non erano in casa. Anche a Corinaldo, proprio come al Vivere Verde, nessuno ha notato nei giorni precedenti al furto movimenti sospetti da parte di qualche individuo. Si teme ora che, durante le festività, a causa della temporanea assenza dei proprietari, la banda possa tornare a colpire ancora, sia in città che nell’hinterland. La raccomandazione è quella di chiamare subito le forze dell’ordine nel caso vengano notate persone sospette, aggirarsi in prossimità delle abitazioni. Occhi puntati sulla messa di Natale, quella della Vigilia, da sempre rappresenta una delle serate che i ladri prediligono, per loro diventa un’occasione per agire indisturbati. Particolari raccomandazioni sono rivolte anche all’affitto di abitazioni per la stagione estiva: proprio in questi giorni sono in aumento sul web gli annunci che invitano, chi è alla ricerca, a sbrigarsi a versare una caparra per non perdere la priorità dell’affitto su una abitazione fronte mare. Una aumento di annunci a cui corrisponde un aumento di truffe riguardanti affitti estivi a buon mercato, nonostante la posizione favorevole e il periodo di alta stagione.