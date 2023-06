Colpo mirato dei ladri: spariscono Rolex e gioielli

Colpo grosso al Vivere Verde, ladri in fuga con Rolex e gioielli. Il colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio del 2 giugno, quando i proprietari si erano allontanati per qualche ora. I ladri si sono introdotti dalla porta di ingresso, senza lasciare segni di effrazione: si tratta probabilmente di una banda di professionisti che in breve tempo, forse con l’ausilio di un metaldetector, è riuscita a portare via quanto di valore c’era all’interno della casa.

Dopo avere rovistato ovunque mettendo a soqquadro l’intero appartamento, hanno lasciato l’abitazione senza destare sospetti. I vicini infatti, pur essendo presenti al momento del furto, non hanno notato nulla di strano. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari, una coppia di giovani senigalliesi che, una volta rientrati in casa hanno trovato la camera completamente in disordine e inizialmente hanno pensato che fosse opera della figlia adolescente, ma poco dopo l’amara sorpresa: gli oggetti di valore non c’erano più.

I malviventi si sono dati alla fuga con due rolex per un valore totale di circa 30mila euro, oltre a vari gioielli.

Nella fretta hanno portato via anche la bigiotteria, sia gli oggetti con le chiusure in oro e argento che quelli completamente in plastica. Hanno rubato anche i regali della Cresima della figlia. Non hanno lasciato nemmeno le scatole dei rolex e le garanzie che erano riposte in un’altra zona della casa. Dentro la casa non c’erano contanti. Si sono però completamente disinteressati di computer e tablet, forse per il timore di essere rintracciati.

La coppia ha subito sporto denuncia e gli inquirenti stanno cercando di risalire ai responsabili. Questo al Vivere Verde non è l’unico colpo messo a segno nel quartiere nelle ultime settimane, era già stata forzata la serratura di un’abitazione di via Bramente e ignoti si erano introdotti in un’abitazione di via Verdi dovendo però scappare praticamente a mani vuote.