Colpo nella gioielleria: incastrati i due ladri

Individuati gli autori del colpo da 5mila euro ai danni della gioielleria del centro commerciale ‘Il Molino’. I fatti risalgono al 4 ottobre 2024, quando la coppia, era entrata nel negozio perché interessata ad acquistare un paio di orecchini. Non contenti di alcuni modelli mostrati, avevano richiesto alla commessa di aprire altri espositori, in modo da avere una possibilità più ampia di scelta, ma anche di poter provare alcuni modelli. Dopo averne visionato diversi, la donna ha scelto di acquistare due paia di orecchini che ha pagato in contanti.

Durante le fasi di pagamento e di impacchettamento della merce appena acquistata, la donna ha occultato la visuale alla commessa sulle vetrine poste al centro del negozio.

Poco dopo, i due si congedavano riferendo alla commessa di voler continuare a visionare altri monili mentre quest’ultima si poneva al servizio di altri clienti. In un momento di distrazione, la coppia ha approfittato per allontanarsi e lasciare il centro commerciale. Solo nel momento in cui la commessa, dopo aver servito altri clienti, riponeva i gioielli nelle vetrine, si è accorta che mancava un intero espositore contenente 30 orecchini. Immediata la chiamata al 112, sul posto si è precipitata una volante: l’attività d’indagine espletata dal personale del Commissariato di Polizia coordinato dal vice questore Mabj Bosco, consistita inizialmente nella visione dei filmati ripresi dal sistema di video sorveglianza dell’esercizio commerciale dai quali si evinceva come i due autori responsabili del furto avessero agito con destrezza e complicità, consentiva di identificare gli autori del furto in due venticinquenni peruvianI, già gravati da precedenti specifici in materia, che sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.

Non è la prima volta che una gioielleria della città viene presa di mira da sedicenti clienti che, dopo aver finto di essere interessati ad un acquisto, si mettono in fuga con il bottino. Sedicenti clienti che in passato hanno messo a segno colpi anche in negozi di abbigliamento o di oggettistica per la casa, dove, la mancanza di telecamere, non ha consentito di poter risalire ai responsabili. In alcuni casi sono inoltre state presi di mira anche i portafogli dei titolari o i registratori di cassa e sempre con lo stesso modus operandi: dopo aver distratto la commessa o il titolare, con l’ausilio del complice mettevano a segno il colpo e poi facevano perdere le loro tracce.