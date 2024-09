Colpo di pistola in ospedale: guardia giurata ferisce una donna

Ancona, 24 settembre 2024 – Choc a Torrette, guardia giurata esplode un colpo di pistola all’interno del gabbiotto. Ferita una paziente seduta in attesa al triage. È accaduto nella notte a cavallo tra lunedì e martedì, verso l’1. Un boato secco ha fatto balzare sulla sedia i pazienti che aspettavano di entrare al pronto soccorso.

La guardia giurata, un uomo di origine moldava, avrebbe sparato un colpo di pistola mentre mostrava l’arma ad un collega. Il 60enne, in servizio alla guardiola dell’ospedale regionale di Torrette, è stato raggiunto dagli uomini della Squadra Volante della polizia. In stato confusionale, avrebbe spiegato agli agenti che il colpo sarebbe partito accidentalmente proprio negli istanti in cui mostrava l’arma ad un collega. Il colpo ha perforato una parete del gabbiotto, trapassando una parete di cartongesso.

Le schegge hanno colpito il braccio di una donna seduta, in attesa di essere visitata. Il proiettile si è incagliato nella porta tagliafuoco. La signora ha riportato delle escoriazioni sull'avambraccio. Sul posto, anche la Polizia scientifica. La pistola è stata sequestrata. Il moldavo è stato portato in questura, dove è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose.