Coltellate e acido alla moglie: condannato

Accoltellata dal marito, inseguita fino a fuori casa nel tentativo di violentarla e poi aggredita con il lancio di una sostanza acida. E’ arrivato il conto con la giustizia per Ben Haouzi Alì, 46 anni, di origine marocchina, condannato ieri dal tribunale di Ancona a nove anni di reclusione per per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso di una sostanza chimica, lesioni gravissime, stalking (nel 2024 la vittima aveva fatto tre denunce per gli atti persecutori), rapina (lui le avrebbe preso anche 410 euro dalla borsa) e tentata violenza sessuale.

L’aggressione alla ex moglie risale alla notte del 25 agosto del 2024, a Fabriano. Poteva essere l’ennesimo fimminicidio se il figlio della coppia, ancora minorenne, non fosse intervenuto trattenendo il padre mentre sferrava i fendenti alla madre e non avesse chiamato subito il 112 per chiedere i soccorsi. Vittima delle violenze una 43enne, anche lei di origine marocchina, parte civile con l’avvocato Ennio Tomassoni. Il giudice Alberto Pallucchini, che ieri ha condannato l’imputato con il rito abbreviato, ha rimandato a una causa civile stabilire un eventuale risarcimento dei danni subiti. Il 46enne, difeso dagli avvocati Francesco De Minicis e Sara Talamonti, ha sempre negato i fatti contestati, ridimensionando di molto gli episodi denunciati dalla vittima. Ieri era in tribunale, tradotto dal carcere di Montacuto dove è recluso dal giorno dei fatti. La Procura aveva chiesto il giudizio immediato per lui e la difesa ha fatto richiesta del rito alternativo che garantisce uno sconto di pena. La pm Valeria Cigliola aveva chiesto per il 46enne 12 anni di condanna ma nella sentenza del giudice sono state escluse le aggravanti relative al capo di imputazione che faceva riferimento alle lesioni gravissime: l’utilizzo del coltello e in danno ad una ex convivente. Stando alle accuse il marito sarebbe entrato nell’abitazione della ex moglie, di notte, mentre lei si trovava in bagno, utilizzando una copia delle chiavi e bloccando il chiavistello della porta blindata con dell’acciaio liquido per impedire che venisse chiuso dall’interno.

Nella toilette le aveva dato le prime coltellate poi l’aveva rincorsa fino alla camera da letto per colpirla di nuovo e fuori dall’appartamento tentando di anche di violentarla. La donna riportò 40 giorni di prognosi. Il marocchino era stato arrestato dai carabinieri. La 43enne, nella costituzione di parte civile, chiedeva un risarcimento danni di 300mila euro. Alcuni fendenti del marito l’avevano raggiunta al petto. Il liquido, finitole sul viso, le ha danneggiato un occhio dal quale non vede più bene.