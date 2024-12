Coltellate e acido lanciato sul viso. Giudizio immediato per il marito

Aveva rischiato di essere l’ennesima vittima di femminicidio, presa a coltellate dal marito che le aveva tirato addosso anche una sostanza acida, ma il figlio di 14 anni l’aveva salvata trattenendo il padre mentre sferrava i fendenti. Alcuni l’avevano raggiunta al petto. Il liquido, che ha raggiunto il viso, le ha danneggiato un occhio dal quale non vede più bene.

L’uomo aveva cercato anche di strangolarla portando le mani al collo della donna. La Procura di Ancona, con la pm Valeria Cigliola, ha chiesto il giudizio immediato per il 45enne di origine marocchina che nella notte tra il 24 e il 25 agosto scorso era piombato in casa della moglie, a Fabriano, aggredendola.

L’uomo, arrestato e finito in carcere (dove si trova attualmente), è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso di un sostanza chimica, di lesioni gravissime e stalking. Per lui nessuna udienza filtro, andrà subito a processo. A giugno del 2022 era stato condannato per maltrattamenti in famiglia.

A maggio di quest’anno era stato ammonito dal questore di Ancona perché aveva minacciato la moglie di morte. "Porto la tua testa a tua madre" le aveva giurato quando poche sere prima lei non lo aveva fatto entrare in casa. Due giorni dopo aveva cercato di avvicinarla per strada ma la donna era riuscita a raggiungere un bar e a chiedere aiuto. Il 23 giugno scorso il 45enne l’aveva aggredita dopo una lite scoppiata in casa e la donna aveva riportato una prognosi di 18 giorni.

Dopo l’arresto di agosto il marocchino si era difeso, durante la convalida davanti al gip, dicendo che quella notte era ubriaco e non ricordava nulla di quanto successo. Per entrare in casa aveva aperto la porta blindata con una copia delle chiavi, sorprendendo la moglie in bagno dove le aveva sferrato la prima coltellata. Poi l’aveva inseguita fino in camera da letto continuando a sferrare fendenti. Preso un barattolo le aveva versato il liquido sul viso.

Marina Verdenelli