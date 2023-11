Coltello alla gola rapinano una ragazza fuori dal supermercato

"Ferma, non ti muovere. Dacci tutti i soldi che hai e non ti succederà niente". Attimi di paura, ieri, fuori da un supermercato di via Torresi. Rapina con il coltello puntato ai danni di una giovane. È accaduto nella serata di martedì, al Piano.

Vittima del triste episodio, come dicevamo, una ragazza di appena 18 anni, di origine straniera. Stando ad una prima ricostruzione, era già buio quando la ragazza sarebbe uscita dal supermercato con le buste della spesa in mano. Era da sola, trafelata, forse anche stanca dopo una giornata di studio, o – chissà – di lavoro. Ed ecco che in un attimo sarebbe stata avvicinata da due ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Si sono prima avvicinati con calma, con fare sospetto. Ma ci è voluto poco a capire che si trattava di una rapina: "Dacci tutti i soldi e non ti succederà niente", avrebbero sussurrato sul marciapiede.

La giovane, che stava rientrando a casa, ha acconsentito senza battere ciglio: "Vi do anche la spesa che ho appena fatto, se volete", avrebbe risposto ai due delinquenti per tentare di calmarli. Non appena si sono allontanati, la vittima, in stato di evidente choc, com’è comprensibile, avrebbe chiesto aiuto ad alcuni passanti. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza. La sala operativa del 112 ha inviato sul posto le volanti, mentre altre pantere, ricevuta la descrizione dei due rapinatori, battevano palmo a palmo tutta la zona. Il fiuto degli agenti non ha sbagliato neanche stavolta: i due malviventi sono stati trovati a pochi metri da là. La volante li ha fermati e identificati, mentre la giovane è stata accompagnata negli uffici di via Gervasoni. Stando a quanto trapela, si tratterebbe di due giovani italiani, già noti alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Addosso, un rapinatore aveva ancora il coltellino che aveva usato per minacciare la ragazza poco prima.

A seguito dei vari accertamenti, il questore Cesare Capocasa, ha disposto – per uno solo dei due – la notifica l’avviso orale. Insomma, o la smette o saranno guai seri. Su di lui, adesso, tra l’altro, c’è anche una denuncia per rapina e porto abusivo d’armi atti ad offendere.

Nicolò Moricci