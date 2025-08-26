Coltello e droga nello zainetto: denunciato

Gira da solo di notte, armato di coltello e con la droga nello zaino. Fermato e denunciato dalla polizia un 55enne. L’uomo, domenica sera, si trovava agli Archi quando è passata una pattuglia delle Volanti in zona. I poliziotti si trovavano nel quartiere per i controlli del territorio. Hanno notato il 55enne che camminava con fare sospetto e che si è preoccupato subito di nascondere qualcosa, in maniera frettolosa, appena è passata vicino a lui la pattuglia. Un atteggiamento che li ha insospettiti.

Gli agenti si sono così avvicinati di più e lo hanno fermato per controllarlo. Gli hanno chiesto cosa avesse nascosto e per quale motivo ma il 55enne ha risposto loro che non aveva nascosto niente e stava solo tornando a casa dopo una serata. Dai documenti che ha fornito risultava che aveva diversi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e anche per possesso droga. I poliziotti hanno deciso così di perquisirlo e controllare lo zainetto che aveva con sé. All’interno hanno trovato un contenitore metallico con conteneva un grammo di hashish. Nella giacca che indossava aveva un coltello a serramanico lungo 15 centimetri di cui sette erano solo di lama.

Il 55enne ha detto che la droga era per lui, per uso personale perché ne sarebbe un assuntore abituale mentre per il coltello non ha saputo dare una risposta plausibile, ha farfugliato qualcosa di poco credibile. Alla fine del controllo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e multato per il possesso della sostanza stupefacente.