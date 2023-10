Coltello, manganello e hashish nel reggiseno

Ancora controlli a tappeto nelle zone più critiche per una città più sicura: i poliziotti trovano una donna armata e con la droga nascosta nel reggiseno. È accaduto lunedì pomeriggio nella zona di via Buozzi poco distante da Porta Valle, teatro già in passato di problemi di ordine pubblico. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, intorno alle 17,30, personale delle volanti di polizia ha proceduto al controllo delle persone presenti nell’area attigua a un negozio in via Buozzi, zona monitorata da tempo in quanto frequentata in alcune occasioni da pregiudicati. Tra queste, una donna, si mostrava indispettita e particolarmente nervosa per via dei controlli posti in essere di poliziotti. Visti i precedenti per reati contro il patrimonio, la trentaduenne è stata sottoposta a perquisizione da parte di poliziotte. Dentro lo zaino che portava alle spalle, sono stati trovati un manganello telescopico in ferro e, all’interno di una pochette un coltello a serramanico, subito sequestrati dagli agenti. Armi che la donna non avrebbe saputo dire perché tenesse con sé. Ma non è tutto perchè all’interno del reggiseno, la donna nascondeva un pezzo di hashish del peso di un grammo. Inoltre il narcotest per lei ha dato riscontro positivo ai cannabinoidi. Pertanto, portata in commissariato, la 32enne maceratese è stata denunciata a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere e segnalata, al contempo, all’autorità prefettizia per uso personale di stupefacente. L’hashish è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Continuerà anche nei prossimi giorni, secondo quanto comunicano dal commissariato, alla guida del dirigente vice questore Paolo Arena l’attività di prevenzione generale, intensificata nei luoghi più sensibili della città. "Attività che mira a identificare compiutamente le persone del territorio per garantire la massima sicurezza collettiva" riferisce il vicequestore Arena. Poche ore prima i poliziotti hanno fermato un sedicenne armato di lama nascosta nella tasca del giubbetto al parco del Vallato dove i poliziotti hanno concentrato i controlli dopo le proteste dei residenti. Anche il sedicenne era gravato da precedenti importanti, quali rapina, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto con strappo, lesioni personali, ricettazione e minaccia, nonostante la minore età. Anche lui è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

Sara Ferreri