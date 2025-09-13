Comar spa e Komplet fanno festa. In 500 alla cava Gola della Rossa

Doppia festa per i 65 anni di Co.ma.r Spa e i 25 di Komplet, in più di 500 alla cava della Gola della Rossa per assistere a una dimostrazione. Due aziende leader nel mondo: la Co.ma.r si occupa di riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione mentre la Komplet è un’eccellenza nel riciclaggio di materiali da demolizione. Ieri la giornata si è aperta nella cava, noleggiata appositamente per una dimostrazione che ha visto arrivare clienti, ma anche collaboratori, delle due aziende, da ogni parte del mondo. Le macchine al lavoro hanno fatto da cornice a quello che è un traguardo importante per le due aziende: la Co.ma.r con sede a Senigallia, la Komplet nata a Senigallia ma con sede oggi a Brugnetto di Trecastelli. "Un traguardo importante, ma è ancora più importante aver fatto crescere l’azienda al punto di diventare leader nel mondo – spiega Alan Canestrari responsabile commerciale – l’ obiettivo per il prossimo triennio è quello di raddoppiare il fatturato e aumentare l’indotto, in modo da creare ulteriore lavoro e fare così la nostra parte sul territorio. Siamo tra i top player internazionali del settore e siamo orgogliosi". I clienti sono stati accolti ieri sera con un party a Villa Onorata a Serra de’ Conti e questa sera la festa per l’importante traguardo delle due aziende si sposterà alla Rotonda a Mare, festeggiamenti per un’occasione che unisce due ricorrenze di due aziende che fanno quadrato valorizzando l’intero territorio.