"Combatti amore mio, sei la nostra roccia"

La speranza di tornare ad abbracciarlo presto è più che mai forte nel cuore di chi lo ama e soprattutto di mamma, papà e della sorella di Luca Guercio, 32enne osimano residente all’Aspio di Camerano, ferito nell’incidente di venerdì mentre era in sella alla sua moto 125 a Camerano. Il giovane sta lottando per la vita all’ospedale di Torrette dove si trova da una settimana in condizioni critiche. "Amore della mia vita, sei la forza che ho di andare avanti, la forza di credere in tutto quello che insieme a babbo e Lety abbiamo sognato. Insieme abbiamo superato tante cose difficili, non ci siamo arresi perché la forza del nostro amore è più grande di ogni cosa. E sai, amore, io sono sicura che sarà sempre così. Combatti amore mio sii forte, sei la nostra roccia, non ci lasciare mai", ha scritto la mamma Debora, affidando il suo pensiero a Facebook. Una pioggia di commenti e frasi di grande solidarietà da parte di centinaia di amici. Nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate e adesso si spera nel miracolo che possa salvare Luca, architetto, la cui famiglia è proprietaria del negozio che porta il loro cognome e si occupa di mobili e arredamento con sedi a Osimo. L’impatto tra il suo mezzo e un camioncino è stato violento, la moto è finita fuoristrada, scaraventata a terra, a due passi dal campo che circonda l’arteria che esce dal centro di Camerano. Lui è volato ai margini del campo che costeggia appunto la carreggiata, poi è piombato a terra. La task force di soccorsi si è diretta immediatamente allo svincolo sul cavalcavia che svincola per la Direttissima del Conero. I soccorritori della Croce gialla di Camerano hanno praticato un massaggio cardiaco. Poi è stato stabilizzato, intubato e portato via. Il personale medico ha subito riservato la prognosi. Caricato su Icaro, è stato portato in condizioni già molto gravi al nosocomio regionale. Una volta arrivato è stato subito trasferito in sala operatoria per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le gravissime lesioni riportate.