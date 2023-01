"Combattiamo l’Alzheimer, servono operatori e volontari"

L’Alzheimer anche a Sassoferrato tocca la vita di molte famiglie, lasciando spesso disorientate le persone prossime al malato. Con l’obiettivo di formare e sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di questa malattia degenerativa, l’associazione Alzheimer Marche odv locale è particolarmente presente con le proprie attività, che ora sono ripartite dopo lo stop causato dalla pandemia. Uno degli obiettivi è "formare operatori e volontari che possano dare supporto al gruppo e alla realizzazione dei progetti, così da stare vicini ai malati e ai loro cari e rendere disponibili nuove risorse al servizio della comunità". Con l’avvio del nuovo anno riprenderanno i lunedì del caffè Alzheimer. "L’input - afferma l’organizzatrice e coordinatrice Daniela Renzulli - è comunque sempre quello di migliorarsi, di fare di più, è per questo che abbiamo bisogno di tutti il centro è aperto a tutti infatti, dai malati ai familiari, dai caregiver ai volontari ma anche a tutte quelle persone in salute che desiderano passare del tempo in compagnia e condividere esperienze formative che sono fonte di arricchimento per se stessi e per gli altri. A proposito di volontariato – continua Daniela – mi sento di lanciare un appello specifico a psicologi, educatori e oss, figure professionali indispensabili per offrire strumenti atti a riconoscere la malattia al suo primo manifestarsi, e anche prezioso e competente supporto per i familiari dei nuovi diagnosticati. Elementi fondamentali – aggiunge Daniela – per un competente aiuto nel formare operatori e volontari che possano aiutare nelle attività e stare vicini ai malati e ai loro cari".