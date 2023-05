Com’è andata negli altri Comuni delle Marche

A Grottammare (Ascoli Piceno) vince il centrosinistra (già al governo della città) con Alessandro Rocchi (56,58%), alla guida di due liste e di una vasta coalizione, che va da sinistra ai cattolici. Molto distanziato il competitor Marco Sprecacè con 29,69%. Ballottaggio possibile invece a Porto Sant’Elpidio dove il centrodestra si è presentato diviso: a 18 seggi scrutinati su 19, Massimiliano Ciarpella, alla testa di una coalizione che comprende Fratelli d’Italia, Udc e civiche, sfiora l’elezione al primo turno con 49,1%. Salvo sorprese, dovrà vedersela con Paolo Petrini, già sindaco della città, ex assessore regionale ed ex parlamentare Pd, che ha raccolto il 27,86%. L’altra parte del centrodestra, che comprende anche Forza Italia e Lega, ha totalizzato 23,02%.

Dice il responsabile Enti Locali del Pd, Davide Baruffi: "Confido che ad

Ancona con Ida Simonella si possa andare verso un risultato positivo. Lo scarto è di cinque punti. Lì non è stato possibile trovare un accordo con i Cinque Stelle, confido possa accadere al secondo turno". Passa di qui la sfida per trasformare la tornata amministrativa in una vittoria per i dem. "In alcuni casi è stato possibile costruire alleanze più larghe, in altri casi non è stato possibile. Questo sarà l’elemento che fa la differenza".