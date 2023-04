Come attivare la Ztl in centro?

Dove e con quali modalità attivereste le Ztl? La pedonalizzazione di corso Garibaldi, al tempo in cui la giunta Sturani l’aveva inaugurata, sembrava destinata a vedere aumentare le zone a traffico limitato in città. In quasi vent’anni, al contrario, vecchi concetti e valori sono rimasti gli stessi. Le Ztl piacciono a tutti, ma al momento di stringere ci sono sempre degli interessi che rendono l’esperimento inapplicabile. Come dimenticare le levate di scudi da parte degli operatori commerciali quando furono escluse le auto dal corso. Col tempo la situazione si è tranquillizzata, con piena soddisfazione dei cittadini e, in fondo, degli stessi commercianti. Semmai l’area del cuore di Ancona doveva essere salvaguardata dai soliti furbetti, i fornitori che non rispettano gli orari di consegna e chi si fa beffe di qualsiasi regolamento scorrazzando lo stesso in area pedonale. Il problema è a monte, ossia la mancata entrata in funzione del sistema dei varchi su piazza Roma e corso Garibaldi. L’unica zona dove lo stesso è stato applicato, al netto dei soliti furbetti, è in piazza del Plebiscito. Nel resto del centro storico tutto ciò non accade e secondo noi quello sarebbe il primo aspetto da implementare nell’ottica di un rilancio dell’area più antica della città. Togliere i veicoli da una zona sempre più ampia della città dovrebbe essere un obiettivo condiviso, ma ad Ancona così non è. ne abbiamo un esempio molto più recente e fulgido. Nel gennaio 2022 la giunta ha annunciato che via della Loggia sarebbe stata trasformata da doppio a senso unico di marcia. Sono stati piazzati i semafori per consentire il transito in senso opposto esclusivamente per pochissime eccezioni (bus turistici, mezzi di soccorso e polizia). Siamo a maggio 2023 e di quel progetto restano soltanto i semafori mestamente spenti. Vediamo come i candidati a sindaco alle ormai imminenti elezioni amministrative pensano di porsi all’attenzione dei cittadini su questo aspetto.